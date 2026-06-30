Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Благодаря бдительному гражданину росгвардейцы задержали похитителя из новокузнецкого супермаркета

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который похитил товар из сетевого магазина. Пресечь попытку скрыться помог неравнодушный очевидец.

В дневное время экипаж Росгвардии прибыл по сообщению о совершении противоправных действий к торговому объекту на улице Обнорского. На месте стражи правопорядка задержали 42-летнего местного жителя, у которого был обнаружен неоплаченный товар.

По предварительной информации, в магазине злоумышленник сложил в свой пакет несколько банок кофе на сумму около 2 000 рублей. После этого гражданин попытался покинуть торговый объект, не оплатив товар. Работница магазина заметила противоправные действия и попыталась остановить посетителя, однако он направился к выходу. На выходе из магазина мужчину остановил очевидец, который не остался в стороне и удерживал злоумышленника до приезда наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/06/2026
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus