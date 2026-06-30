Благодаря бдительному гражданину росгвардейцы задержали похитителя из новокузнецкого супермаркета

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который похитил товар из сетевого магазина. Пресечь попытку скрыться помог неравнодушный очевидец.

В дневное время экипаж Росгвардии прибыл по сообщению о совершении противоправных действий к торговому объекту на улице Обнорского. На месте стражи правопорядка задержали 42-летнего местного жителя, у которого был обнаружен неоплаченный товар.

По предварительной информации, в магазине злоумышленник сложил в свой пакет несколько банок кофе на сумму около 2 000 рублей. После этого гражданин попытался покинуть торговый объект, не оплатив товар. Работница магазина заметила противоправные действия и попыталась остановить посетителя, однако он направился к выходу. На выходе из магазина мужчину остановил очевидец, который не остался в стороне и удерживал злоумышленника до приезда наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия