Благодаря мониторингу ФГИС «Меркурий» специалисты Россельхознадзора выявили в Кузбассе предприятия, изготавливающие продукцию из нелогичного объёма сырья

В мае 2024 года в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» специалистами Россельхознадзора выявлена критическая ошибка, допущенная уполномоченным лицами трех кемеровских предприятий-производителей рыбной продукции.

Так, 16 апреля в ИП Сычева А. Н. допущено производство готовой продукции из нелогичного объёма сырья при оформлении производственных ветеринарных сертификатов на 20 кг готовой продукции — «Щука холодного копчения» и «Щука вяленая», выработанной из 20 кг мороженого сырья щуки. Аналогичным образом 19 апреля оформлены производственные ветеринарные сертификаты на 30 кг рыбной пищевой продукции «Нерка холодного копчения», выработанной из 30 кг сырья «Нерка мороженая дальневосточная блочной заморозки глазированная».

26 апреля идентичное нарушение допущено уполномоченным лицом предприятия ООО «Астронотус» при оформлении производственных ветеринарных сертификатов на 4 кг продукции «Язь холодного копчения», выработанных из 4 кг сырья «Язь мороженый».

Также, 17 и 18 апреля уполномоченным лицом предприятия ООО «ПКФ Астериас» оформлены производственные ветеринарные сертификаты на подконтрольную пищевую рыбную продукцию «Щука в ассортименте» (горячего и холодного копчения, вяленая) в объеме 21,1 кг, выработанную из 11,5 кг свежемороженого сырья, и на 25,6 кг продукции «Язь в ассортименте» (холодного и горячего копчения), выработанной из мороженого сырья в объеме 17,8 кг.

Вся вышеуказанная продукция по исходящим ветеринарным сопроводительным документам была направлена хозяйствующими субъектами в реализацию на пищевые цели, что является нарушением. В этой связи специалистами территориального управления Россельхознадзора в отношении хозяйствующих субъектов объявлены предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации, а уполномоченным лицам посредством компонента ФГИС ВетИС «Паспорт» направлены предупреждения о выявлении критической ошибки.