Благодаря работе специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора три четверти интернет-материалов о продаже ветпрепаратов заблокированы Роскомнадзором

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на постоянной основе проводят мониторинг сайтов, содержащих предложения по реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения без специального разрешения (лицензии) и предложения о розничной торговле лекарственными препаратами, реализация которых ограничена или запрещена в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Сложившаяся практика показала, что, как правило, речь идёт о сайтах бесплатных объявлений, где размещается информация о продаже продукции, имеющей массовый потребительских спрос.

Так, с января по июнь 2024 года проведен анализ 932 веб-ресурсов, содержащих предложения о розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом. В целях блокировки дальнейшей возможности незаконной реализации результате материалы о ссылках на сайты были оперативно направлены в Роскомнадзор для внесения в единый реестр запрещенной информации.

В результате было получено 695 положительных решений о блокировке интернет-сайтов. В большинстве случаев (617 интернет-страниц) к продаже предлагались ветеринарные препараты без специального разрешения, а также 78 — в связи с реализацией ветпрепаратов, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации (с маркировкой на иностранном языке) .

Наряду с этим специалисты территориального управления Россельхознадзора выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В качестве обратной связи организации-нарушители могут самостоятельно удалять с сайтов информацию, содержащую противоправный контент, а также направлять в Россельхознадзор заявления на получение соответствующей лицензии посредством портала ЕПГУ.

Справочно:

Полномочия по инициированию блокировки интернет-страниц, содержащих неправомерную информацию о реализации лекарственных ветеринарных средств, были возложены на Россельхознадзор 1 сентября 2022 года. Так, к запрещенной информации относятся предложения о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2012 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (незарегистрированные препараты, контрафактные, фальсифицированные, без маркировки на русском языке) и предложения о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Специалисты Службы информируют всех субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, что применение препаратов, находящихся в гражданском обороте с нарушением требований законодательства, может способствовать возникновению серьёзных и непредвиденных нежелательных реакций у животных, представляет угрозу для их здоровья, а также снижает эффективность проведения лечебно-профилактических мероприятий.