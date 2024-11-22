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Благодаря вмешательству прокуратуры в одном из техникумов Кемерова отремонтировали пищеблок

Прокуратурой Рудничного района Кемерово на основании публикации в средствах массовой информации с привлечением специалистов территориального отдела Управления службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу проведена проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания обучающихся в деятельности ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени В.Г. Кожевина».

В результате проверки на пищеблоке обнаружены насекомые, в складе сыпучих продуктов и душевой персонала выявлены трещины на стенах, между стеной и потолком с образованием щелей, в санитарном узле для персонала - отверстие в потолке и трещины на стенах, в кабинете заведующей - на стенах отмечены следы подтеков с признаками поражения грибка, в обеденном зале - на потолке отмечены следы течи.

Также установлено, что на пищеблоке в мясорыбном цехе, горячем цехе, коридоре и санитарном узле плиточное покрытие пола имело дефекты и повреждения (сколы).

С целью устранения выявленных нарушений прокурором района руководителю образовательного учреждения внесено представление, по постановлению прокуратуры к административной ответственности привлечены ответственные должностные лица.

Кроме того, прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием обязать образовательное учреждение устранить допущенные нарушения посредством проведения капитального ремонта пищеблока.

Суд удовлетворил заявленные требования прокурора.

В настоящее время решение суда исполнено, пищеблок техникума отремонтирован и приведен в надлежащее состояние.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
22/11/2024
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