Благотворительные соревнования «Помогай-игры» пройдут в Новокузнецке

17 августа в Новокузнецке пройдут благотворительные командные «Помогай-игры» для корпоративных волонтёров РУСАЛа, где каждый участник сможет посетить развлекательные площадки или принять участие в соревнованиях. К играм также могут присоединиться городские волонтеры.

«Помогай-игры» – это уникальный формат события, способного объединить местные сообщества в благотворительных целях, уникальная и добрая городская игра, благодаря которой сделать доброе дело можно легко и непринужденно.

В каждом из трех городов игры будут состоять из спортивного, интеллектуального блоков, а также – на сплочение команды.

В этом году соревнования пройдут в трех городах. В Братске это будут уже вторые «Помогай-игры», в Тайшете – первые, в Новокузнецке – одиннадцатые.

Новокузнецких участников ждут прохождение дистанций Веревочного парка, командные аттракционы, а для гостей праздника будут работать «Нескучай-площадки» с мастер-классами, плетением косичек и аквагримом, а также аукцион и розыгрыш подарков от партнёров события.

Идея проведения городских благотворительных «Помогай-игр» возникла в результате поиска доступных форматов благотворительности для различных категорий горожан. Стать участником события можно как собрав команду от 3-х до 5-ти человек, так и посетив одну из локаций мероприятия. Также участие в командном многоборье предполагает благотворительный взнос: не менее 600 рублей с человека, дети до 14 лет – бесплатно.

Ежегодно команда «Помогай-игр» выбирает организацию, которая получает собранные средства для помощи своим подопечным. В Новокузнецке все собранные средства будут направлены на приобретение балансиров для развития сенсомоторных навыков и укрепления физического здоровья для детей с особыми потребностями здоровья из клуба социальной инклюзии «Журавушка».

Заявки на участие в «Помогай-играх» можно отправить до 14 августа. После регистрации организаторы свяжутся с участниками и дадут необходимые инструкции.

Место проведения игр в Новокузнецке и ссылки на регистрацию:

- Новокузнецк: парк Гагарина, ссылка на регистрацию https://forms.yandex.ru/cloud/687a56e1d046880c5720cf3a/ . Начало в 11:00.

«Помогай-игры» проходят в рамках реализации программы «Помогать просто» — объединённой программы по развитию корпоративного волонтёрства в компаниях Эн+ и РУСАЛ.

Фото: РУСАЛ