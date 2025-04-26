Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Благотворительный концерт «Дорогами войны» прошел в Мариинске

В культурно-досуговом центре «Творчество» собрались неравнодушные горожане, желающие внести свой вклад в поддержку тех, кто сейчас находится на передовой.
В фойе учреждения была оформлена фотовыставка «Мамы героев». Эти экспозиции стали местом памяти и уважения к матерям, чьи сыновья отдали свои жизни, защищая Родину.
Концертная программа получилась насыщенной и разнообразной. В исполнении Надежды Уймановой, Петра Суханова, Ольги Радченко, Дианы Сомовой, ансамбля русской песни «Шумиха», вокальной группы «Шанс» и образцового самодеятельного коллектива, эстрадной студии «Шанс» (руководитель Надежда Уйманова) прозвучали патриотические песни, посвященные героизму российских солдат.
Мариинская поэтесса, участница литературно-творческого объединения «Вдохновение» Галина Юрченко прочла стихотворение собственного сочинения «Советский солдат». Светлана Кочетова и хореографический коллектив «Параллель» (руководитель Ольга Радченко) дополнили программу яркими танцевальными номерами.
Кульминацией концерта стала песня «Солнечный круг» в исполнении всех артистов, участвовавших в программе. Пожертвования, собранные в рамках концерта, будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
26/04/2025
Культура
Мариинск

Популярное за месяц
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
Из-за урагана в Кузбассе отключается электричество, перевернуты остановки
В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с нарушениями при декларировании
В первом квартале 2025 года с юга Кузбасса отгружено более 4 тысяч тонн продуктов переработки зерновых культур
В Центре реабилитации СФР «Топаз» демобилизованные участники специальной военной операции восстанавливают здоровье
Прокуратура Кемеровской области-Кузбасса организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Кемерово-Новокузнецк»
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus