Благотворительный концерт «Дорогами войны» прошел в Мариинске

В культурно-досуговом центре «Творчество» собрались неравнодушные горожане, желающие внести свой вклад в поддержку тех, кто сейчас находится на передовой.

В фойе учреждения была оформлена фотовыставка «Мамы героев». Эти экспозиции стали местом памяти и уважения к матерям, чьи сыновья отдали свои жизни, защищая Родину.

Концертная программа получилась насыщенной и разнообразной. В исполнении Надежды Уймановой, Петра Суханова, Ольги Радченко, Дианы Сомовой, ансамбля русской песни «Шумиха», вокальной группы «Шанс» и образцового самодеятельного коллектива, эстрадной студии «Шанс» (руководитель Надежда Уйманова) прозвучали патриотические песни, посвященные героизму российских солдат.

Мариинская поэтесса, участница литературно-творческого объединения «Вдохновение» Галина Юрченко прочла стихотворение собственного сочинения «Советский солдат». Светлана Кочетова и хореографический коллектив «Параллель» (руководитель Ольга Радченко) дополнили программу яркими танцевальными номерами.

Кульминацией концерта стала песня «Солнечный круг» в исполнении всех артистов, участвовавших в программе. Пожертвования, собранные в рамках концерта, будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)