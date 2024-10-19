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Близится к завершению уборочная страда в Тяжинском округе

Уборку уже завершили 8 из 12 сельхозпредприятий. В хозяйствах муниципалитета убрано более 83 % объема посевного клина вместе с зерновыми и техническими культурами.
Всего в округе 19229 гектаров посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Обмолочено 16303 тонны, общий сбор составил 33106 тонн с урожайностью 20,3 центнера с гектара в амбарном весе.
Посевных площадей технических культур – 10185 гектаров. На сегодняшний день убрано 9668 гектаров. Общий сбор составил 9504 тонны со средней урожайностью 9,8 центнеров с гектара.

Фото: Администрация Тяжинского муниципального округа

Экономика
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kuzbassnews.ru
19/10/2024
Экономика
Тяжин
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