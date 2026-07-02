Боец кемеровского ОМОН «Оберег» представил Кузбасс на чемпионате Росгвардии по боксу

В Москве стартовал чемпионат войск национальной гвардии Российской Федерации по боксу, посвященный 10-летию образования Росгвардии. В числе сильнейших спортсменов ведомства со всей страны за медали турнира борется сотрудник кемеровского ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу с позывным «Хук».

Торжественную церемонию открытия турнира, посвящённого 10-летию образования войск национальной гвардии, провели начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Исаев, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Андрей Истомин и директор автономной некоммерческой организации «Победоносец» Нина Масло.

От лица руководства Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Исаев поприветствовал участников и гостей мероприятия и отметил, что турнир собрал сильнейших боксёров ведомства.

Генерал-лейтенант Алексей Исаев поблагодарил Федерацию бокса России за плодотворное сотрудничество и выразил признательность автономной некоммерческой организации «Победоносец» за активное содействие в организации и проведении турнира, отметив, что проведение чемпионата на высоком уровне станет важным вкладом в развитие бокса в войсках национальной гвардии.

Чемпионат проходит на базе универсального спортивного комплекса «Крылья Советов» и объединил более 100 лучших боксеров Росгвардии, представляющих все округа войск национальной гвардии, военные институты и отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. За победу в восьми весовых категориях сражаются чемпионы и призеры всероссийских и международных соревнований, а также сотрудники и военнослужащие, имеющие опыт выполнения служебно-боевых задач.

Право представлять Сибирский округ и Кузбасс на ведомственном чемпионате сотрудник ОМОН «Оберег» завоевал, став победителем окружного чемпионата Росгвардии по боксу, который прошел в Иркутске. Тогда боец с позывным «Хук» уверенно выиграл соревнования в весовой категории до 63,5 килограмма.

Чемпионат в Москве посвящен сразу двум знаменательным датам: 10-летию образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине образования войск правопорядка. Победители и призеры определятся по итогам финальных поединков, которые состоятся 3 июля.

Фото: Росгвардия