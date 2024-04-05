Лук это всем известное растение, которое возделывают по всему земному шару. Зеленый лук на перо и репчатый употребляются человеком, как в свежем виде, так и в приготовленном. Лук – одно- двух- и трехлетнее растение. Из семян лука в первый год получают лук-севок. На 2 год из севка получают крупную луковицу (матку). Маточные луковицы являются товарным луком. На третий год, высаживая матку, получают семена лука, которые за цвет называют «чернушкой». Сибирские дачники успешно возделывают эту культуру у себя на приусадебных участках.

Важно правильно подобрать сорт, отвечающий сибирскому климату и вашим вкусовым предпочтениям. Для подбора сорта вы можете воспользоваться электронным Государственным реестром селекционных достижений на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» https://gossortrf.ru/registry/, на сайте дается подробное описание сорта включающее в себя такие показатели как: регион возделывания, период вегетации, урожайность, агротехника. В Кемеровской области – Кузбассе можно вырастить лук как из семян, так и из севка. Основные правила выращивания каждого из варианта рассмотрим отдельно.

Первый вариант выращивание лука из семян прямым посевом в грунт. Прямым посевом семена высевают уже в мае. Предварительно семена замачивают в стимуляторе роста и просушивают, для появления более быстрых и дружных всходов. Посев семян производится по схеме: ширина между лунками – 1,5 - 2 см; расстояние между рядами – 12-18 см; глубина заделки – 2 см. Если между лунками выдержать меньше 1 см, удастся получить хорошее перо – зелень будет расти больше, чем репка. После посева почву нужно обязательно полить и накрыть темной пленкой, чтобы не допустить её пересыхания. При появлении всходов убрать пленку и соблюдать режим полива: 1-2 раз в неделю из расчета 7-11 л воды на 1 м2.

Второй вариант это вырастить лук из севка. Посадку начинаем обычно в середине мая, когда температура почвы достигнет + 120С. Перед посадкой нужно обработать севок. Обработка не сложная, но от нее зависит качество и объем будущего урожая. Проводим следующие действия:

1) Перебираем севок – оставляем сухие, плотные луковицы с приятным луковым запахом. Выбрасываем сухие и поврежденные луковицы;

2) Откалибровываем по величине - крупные, средние и мелкие, оптимальная величина луковиц от 1,5 до 2 см. Посадку нужно начинать с мелких и средних луковиц, чтобы к осени они дали урожай головок. Крупные луковицы нужно высаживать с перерывом в 2 недели, чтобы они рано не пошли в стрелку;

3) Если севок хранился в прохладном месте, за 2-3 недели до высадки прогреваем и просушиваем, иначе в почве он будет гнить или пойдет в стрелку;

4) Для того чтобы севок начал быстро прорастать замачиваем его на 8-10 часов в слабом растворе комплексных удобрений или нитроаммофоски (раствор делаем из расчёта 15-20 г на 10 л воды). Также можно обработать бледно розовым раствором марганцовки для профилактики грибковых заболеваний;

5) После «водных» процедур обязательно следует просушить севок и только потом приступать к посадке.

Посадку осуществляем по классической схеме высадки для севка. Сначала делаем бороздки и проливаем их, а потом приступаем к посеву. Расстояние между луковицами - 10 см, между бороздами – 20 см. Оптимальная глубина заделки луковиц – 4-5 см.

Даже неопытный огородник сможет справиться с посадкой лука, соблюдая вышеуказанные рекомендации от специалистов Россельхознадзора. А если у Вас еще остались вопросы в области семеноводства, то Вы можете получить консультацию, обратившись в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по телефону в Кузбассе: 8(3842) 36-15-80; в Республике Хакасия 8(3902) 22-55-73; в Республике Тыва 8(39422)6-65-79.