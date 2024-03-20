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Более 100 тыс. рублей похитила кемеровчанка, чтобы улететь к возлюбленному в г. Сочи

Мировой судья Рудничного района г. Кемерово вынес обвинительный приговор местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (растрата).

В судебном заседании установлено, что осужденная, работая в магазине кассиром второй день, похитила из сейфа более 100 тыс. рублей и вынесла их, спрятав в одежде. На похищенные денежные средства она приобрела билет в г. Сочи, куда отправилась к своему возлюбленному. После того, как деньги были потрачены, мужчина прекратил с ней отношения. Женщина вернулась обратно в г. Кемерово и добровольно сдалась правоохранительным органам.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства. Также суд постановил взыскать с женщины похищенную сумму денежных средств в пользу работодателя.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
20/03/2024
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