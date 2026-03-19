Более 12 тысяч медицинских работников Кузбасса получают специальную социальную выплату от регионального Отделения СФР

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Кемеровской области назначило ежемесячную социальную выплату 12 442 сотрудникам 49 медицинских организаций Кузбасса. Общий объем перечисленных средств составил 217 541,6 тыс. рублей.

Выплаты предназначены для специалистов первичного звена здравоохранения. В их числе:

- Врачи и медсестры районных и участковых больниц;

- Сотрудники поликлиник;

- Работники станций и отделений скорой медицинской помощи.

Как начисляются деньги?

Процесс полностью автоматизирован и не требует личного участия получателей. Медицинские организации ежемесячно направляют в региональное Отделение СФР необходимые реестры. На основании этих данных Соцфонд назначает выплату в беззаявительном порядке. 

Сумма поддержки зависит от категории медицинского работника, типа учреждения и места его расположения (численности населения). Диапазон выплат составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей.

Что важно знать о выплате

Средства, перечисляемые медикам, имеют особый статус:

- Они не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ);

- Не влияют на расчет среднего заработка для отпускных;

- Не учитываются при расчете больничных пособий;

- На них не может быть обращено взыскание по исполнительным листам.

Рассчитывать на выплату могут только сотрудники организаций, входящих в государственную или муниципальную систему здравоохранения, и работающих в сфере обязательного медицинского страхования.

Напомним, что в 2025 году Отделение СФР по Кузбассу направило на данную меру поддержки 2 236 637,6 тыс. руб. 

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
19/03/2026
Общество

