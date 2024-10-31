Более 15 тысяч медработников в Кемеровской области получили специальную социальную выплату с начала 2024 года

В этом году Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу перечислило 15 917 медицинским работникам специальную социальную выплату на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.

Такая мера поддержки появилась в 2023 году для медицинских работников первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, для работников станций и отделений скорой помощи. Медицинские организации должны быть частью государственной или муниципальной систем здравоохранения и участвовать в программе обязательного медицинского страхования. На данный момент в Кемеровской области специальную социальную выплату получают работники 60 медучреждений.

«Размер выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей. Он зависит от вида медицинской организации, категории специалиста и величины населенного пункта, в котором расположена организация. С этого года размер специальной социальной выплаты был увеличен для работников здравоохранения, которые трудятся в малых городах, районных центрах и сёлах. В населенных пунктах, где живет не более 50 тысяч человек, максимальный размер выплаты для врачей вырос до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала — до 30 тысяч рублей. Для врачей, которые работают в населённых пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч человек, выплата составит до 29 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала — до 13 тысяч рублей», — пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Для оформления выплаты медицинским работникам не нужно обращаться в региональное Отделение СФР. Медорганизации самостоятельно формируют реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и по итогам каждого месяца передают информацию в Отделение фонда по Кемеровской области. В течение 7 рабочих дней со дня получения необходимых сведений Отделение СФР производит перечисление средств на счета медработников.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам регионального контакт-центра: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

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Фото: ОСФР