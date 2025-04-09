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Более 1,6 тыс. тонн плодоовощной продукции ввезено в Кузбасс под контролем Россельхознадзора в 1 квартале 2025 года

С января по март 2025 года на территорию Кузбасса поступило более 1 655 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем продукции растительного происхождения, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан (1506 т). При этом 65% в объеме казахстанских поставок занимают партии с луком репчатым (988 т). Кроме того, для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу прошли партии с капустой (110 т), морковью (264 т), огурцами (127 т) и яблоками (17,5 т).

Еще 150 т овощей поступили в регион из Республики Кыргызстан и относились к продуктам «борщевого набора» – это лук репчатый (31,5 т), капуста (79 т) и морковь (39 т).

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в отношении каждой партии подконтрольной Россельхознадзору продукции, карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 69 актов карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.

Общество
kuzbassnews.ru
09/04/2025
Общество

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