Более 1600 жителей Кузбасса воспользовались дополнительными днями приёма в клиентских службах Отделения СФР по Кемеровской области с начала года

Клиентские службы Отделения СФР по Кемеровской области ведут дополнительный прием граждан в последнюю субботу месяца. В июле такая суббота выпадает на 26 число. В этот день большинство из 36 клиентских служб Отделения СФР по Кемеровской области будут работать с 9:00 до 15:00. Клиентские службы в Ижморском, Тисульском, Чебулинском, Яйском районе – с 9:00 до 13:00.

На прием в дополнительный день кузбассовцы могут записаться на сайте СФР в разделе «Сервисы для граждан / Предварительная запись в СФР» или по телефону 8-800-100-00-01. Кроме того, можно обратиться в любую клиентскую службу без предварительной записи. Прием ведется по экстерриториальному принципу, то есть получить консультации или услуги граждане могут в любой клиентской службе независимо от места проживания. С адресами и актуальным расписанием их работы можно ознакомиться по ссылке https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond/sibfo.

Практически все услуги фонда доступны на портале госуслуг. Через личный кабинет можно подать заявление о назначении пенсии, получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета, дистанционно оформить единое пособие, подать заявку на получение технических средств реабилитации, заказать справки и выписки. Но многим кузбассовцам бывает необходимо получить очную консультацию специалиста, работающим гражданам сделать это удобнее в выходной. За 6 месяцев в дополнительные дни приема в клиентские службы регионального Отделения Соцфонда обратились 1696 человек.

Все клиентские офисы оборудованы зонами ожидания, приема, информирования, цифровой зоной с терминалом самообслуживания. Посетители могут воспользоваться им и самостоятельно получить услугу, за которой обратились. Гражданин может оформить сразу все меры поддержки, на которые он имеет право в его жизненной ситуации, а не только те, за которыми он обратился.

Для граждан с инвалидностью в клиентских службах обеспечена доступная среда: входы оборудованы пандусами, поручнями, кнопками вызова специалистов, таблички на зданиях дублированы шрифтом Брайля, предусмотрено голосовое дублирование электронной очереди. На сайте Соцфонда есть версия для слабовидящих, увеличивающая шрифт, а голосовой помощник прочитает выбранный текст.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Кузбассу, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).

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