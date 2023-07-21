Более 17 тысяч дней дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью оплатило ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу

С начала года региональное Отделение СФР оплатило родителям детей с инвалидностью дополнительные выходные дни на общую сумму 77,8 миллиона рублей. 4 дня в месяц предоставляются родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребенком с инвалидностью. В общей сложности родителям оплачено 17 148 выходных дней.

Заявление на дополнительные выходные подается работодателю. Дни можно взять подряд или разнести по разным датам в течение месяца. Сейчас перенести неиспользованные льготные дни на следующий месяц нельзя.

Однако с сентября дни по уходу можно будет использовать более удобно. У родителей появится возможность накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребенком. Сотруднику нужно будет согласовать с работодателем даты выходных и подать соответствующее заявление в отдел кадров. В настоящее время не использованные в текущем месяце выходные не суммируются и не переносятся на следующий месяц.

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