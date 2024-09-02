Более 1,7 тысяч единиц оружия изъяли у жителей Кузбасса сотрудники Росгвардии

В Кемеровской области инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществили с начала августа более 800 проверок владельцев гражданского оружия. Всего в текущем году правоохранители проинспектировали свыше 6,6 тысяч граждан.

Проверки включали осмотр условий хранения оружия, наличие соответствующих разрешительных документов, а также проведение профилактических бесед. Росгвардейцы напомнили жителям региона о важности своевременного продления разрешений, подчеркнув, что просроченное разрешение делает хранение оружия незаконным и влечет за собой административные штрафы и конфискацию оружия.

В августе было выявлено 66 правонарушений в сфере оборота гражданского оружия, а также изъято более 170 единиц арсенала по разным основаниям, включая нарушения правил хранения и сроков продления разрешений. Часть из изъятого оружия может быть обращено в собственность государства и направлено бойцам в зону СВО.

Инспекторы Росгвардии подчёркивают, что любой неравнодушный житель Кузбасса может передать охотничье оружие для нужд СВО. Для этого необходимо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Специалисты ведомства объяснят процедуру и помогут с передачей оружия.

На сегодняшний день сотрудники Росгвардии из Кузбасса оказали содействие на передаче более 100 единиц гладкоствольного оружия для нужд СВО.

Фото: Росгвардия