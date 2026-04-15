Более 200 самозанятых кузбассовцев в 2026 году уплачивают страховые взносы в Отделение СФР по Кемеровской области для получения выплат по больничным

С нового года самозанятые кузбассовцы получили право на оплату листов нетруспособности при условии перечисления страховых взносов в Соцфонд. 218 жителей региона уже заключили добровольный договор с Отделением Соцфонда по Кемеровской области и начали уплачивать взносы.

Для того чтобы получить финансовую защиту в период болезни, самозанятым необходимо подать заявление в Отделение СФР по Кемеровской области и пройти регистрацию в качестве застрахованного лица.

Подать заявление можно тремя способами:

– лично в клиентской службе регионального Отделения СФР по месту жительства;

– через портал «Госуслуги»;

– через мобильное приложение «Мой налог».

Ставка взноса едина и составляет 3,84% от выбранной суммы. Изменить размер страховой суммы можно не чаще одного раза в 12 месяцев.

Размер ежемесячного взноса зависит от выбранной страховой суммы, от которой в будущем будет рассчитываться пособие по временной нетрудоспособности:

– 1 344 рубля в месяц при страховой сумме 35 000 рублей;

– 1 920 рублей в месяц при страховой сумме 50 000 рублей.

Как показывает статистика первых трех месяцев действия эксперимента, большинство самозанятых кузбассовцев – 115 человек (53%) – выбрали страховую сумму 50 000 рублей.

По истечении шестимесячной непрерывной уплаты страховых взносов в региональное Отделение СФР самозанятый получает право на получение пособия:

– при оплате от 6 до 12 месяцев – 70% от выбранной страховой суммы за каждый месяц болезни;

– при оплате более 12 месяцев – 100% от страховой суммы.

При определении размера пособия также учитывается и трудовой стаж застрахованного:

– 8 и более лет – 100 %;

– от 5 до 8 лет – 80 %;

– до 5 лет – 60%.

Взносы можно оплачивать заранее, но не более чем за год вперёд. Также не имеет значения, в какой день вы их уплачиваете, главное, не допускать просрочек.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР