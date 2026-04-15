Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Более 200 самозанятых кузбассовцев в 2026 году уплачивают страховые взносы в Отделение СФР по Кемеровской области для получения выплат по больничным

С нового года самозанятые кузбассовцы получили право на оплату листов нетруспособности при условии перечисления страховых взносов в Соцфонд. 218 жителей региона уже заключили добровольный договор с Отделением Соцфонда по Кемеровской области и начали уплачивать взносы.

Для того чтобы получить финансовую защиту в период болезни, самозанятым необходимо подать заявление в Отделение СФР по Кемеровской области и пройти регистрацию в качестве застрахованного лица. 

Подать заявление можно тремя способами:

– лично в клиентской службе регионального Отделения СФР по месту жительства;

– через портал «Госуслуги»;

– через мобильное приложение «Мой налог».

Ставка взноса едина и составляет 3,84% от выбранной суммы. Изменить размер страховой суммы можно не чаще одного раза в 12 месяцев.

Размер ежемесячного взноса зависит от выбранной страховой суммы, от которой в будущем будет рассчитываться пособие по временной нетрудоспособности:

– 1 344 рубля в месяц при страховой сумме 35 000 рублей;

– 1 920 рублей в месяц при страховой сумме 50 000 рублей.

Как показывает статистика первых трех месяцев действия эксперимента, большинство самозанятых кузбассовцев – 115 человек (53%) – выбрали страховую сумму 50 000 рублей.

По истечении шестимесячной непрерывной уплаты страховых взносов в региональное Отделение СФР самозанятый получает право на получение пособия:

– при оплате от 6 до 12 месяцев – 70% от выбранной страховой суммы за каждый месяц болезни;

– при оплате более 12 месяцев – 100% от страховой суммы.

При определении размера пособия также учитывается и трудовой стаж застрахованного:

– 8 и более лет – 100 %;

– от 5 до 8 лет – 80 %;

– до 5 лет – 60%.

Взносы можно оплачивать заранее, но не более чем за год вперёд. Также не имеет значения, в какой день вы их уплачиваете, главное, не допускать просрочек.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР

Общество
15/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus