Более 2,4 тысячи семей в Кемеровской области в этом году улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала

Материнский капитал — одна из наиболее существенных мер социальной поддержки, которую государство предоставляет семьям, воспитывающим детей. Основным направлением для использования материнского капитала у кузбасских семей остается улучшение жилищных условий.

В Кузбассе с начала 2025 года на эти цели средства маткапитала направили более 2,4 тысячи семей. Это — 31% от всех направлений для использования средств в рамках программы.

Отделение СФР по Кемеровской области напоминает, что улучшить жилищные условия с помощью материнского капитала можно по нескольким направлениям:

- Приобретение квартиры, дома, части дома или комнаты на первичном или вторичном рынке. Жилье должно находиться на территории Российской Федерации. Если приобретается жилой дом или его часть (в т.ч. блокированной застройки), необходимо получить заключение комплексной комиссии, что он пригоден для проживания.

- Строительство нового или реконструкция существующего жилого дома. Можно строить дом своими силами или с привлечением подрядной организации. Приобретенное, построенное или реконструированное жилье должно быть оформлено в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей.

- Погашение основного долга и уплата процентов по ипотечному кредиту или займу на приобретение или строительство жилья.

- Использование материнского капитала в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита.

«Кузбассовцы должны помнить, что использование материнского капитала в целях, не предусмотренных законом, а также попытка его «обналичивания», могут повлечь за собой уголовную ответственность. Будьте бдительны: не доверяйте подозрительным предложениям, тщательно проверяйте информацию о компаниях и организациях, предлагающих услуги, связанные с материнским капиталом. Избегайте сделок, которые кажутся слишком выгодными или неправдоподобными», — пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у вас есть вопросы, их можно задать специалистам контакт-центра: 8-800-100-00-01.

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Фото: ОСФР