Более 245 тонн муки пшеничной отгружено из Кузбасса в регионы России под контролем Россельхознадзора

С 6 по 8 апреля 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало партии пшеничной муки, произведенной в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса. Продукция предназначена для отправки железнодорожными вагонами и автомобильным транспортом в Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловскую, Сахалинскую и Иркутскую области.

Результаты исследований образцов, отобранных в ходе досмотра и направленных в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции.

Для обеспечения поставок ведомство оформило сельхозтоваропроизводителям 6 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 245 тонн.