Более 26,5 тысяч профилактических мероприятий провели специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с начала 2024 года

В 2024 году специалисты Россельхознадзора продолжают вести работу с приоритетным акцентом на поддержание открытого диалога с хозяйствующими субъектами. Сложившаяся в ведомстве практика показала, что предоставленная федеральным законодательством возможность ведения профилактической работы стала эффективной для всех сторон.

За 10 месяцев 2024 года состоялось 26 810 мероприятий превентивного характера для кемеровских, новосибирских и томских аграриев. При этом особая роль отводится профилактическим визитам, которые позволяют в реальном режиме стимулировать добросовестное отношение хозяйствующих субъектов к соблюдению законодательства и способствовать снижению рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не увеличивая административную нагрузку на бизнес. Встречи проводятся инспекторами в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо посредством видеосвязи, в том числе при помощи мобильного приложения «Инспектор». Неоднократные профилактические визиты состоялись и по инициативе представителей бизнеса, когда организация или индивидуальный предприниматель самостоятельно обращаются в надзорное ведомство.

В целях соблюдения требований законодательства и недопущения их нарушения в адрес хозяйствующих субъектов выдавались предостережения, внимание к которым значительно возросло в период действующего моратория на проверки. Так, с января по октябрь 2024 года направлено 7 804 предостережения, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года больше почти на треть. При этом вырос и объем информирования – с 10 тысяч до 15 тысяч консультаций.

Специалисты ведомства отмечают, что подобное функциональное взаимодействие и наличие обратной связи способствуют более эффективной организации работы, в том числе по разъяснению хозяйствующим субъектам архитектуры действующих федеральных государственных информационных систем Россельхознадзора.