С начала 2026 года 23,3 тыс. кузбассовцев перешли на современный формат хранения сведений о своей трудовой деятельности. В аналогичном периоде прошлого года региональное Отделение СФР оформило электронную трудовую 13,3 тыс. жителям области.

Цифровая версия трудовой книжки — это удобный и надёжный инструмент, который исключает риск утраты или порчи данных о стаже. Вся информация хранится в централизованной системе Социального фонда России, что гарантирует её безопасность.

Электронная трудовая, также, как и бумажная, содержит все ключевые сведения о профессиональном пути работника: места работы; периоды занятости; должности и специальности; записи о переводах и увольнениях; награды и поощрения.

В качестве преимуществ электронной трудовой книжки для граждан можно отметить:

Доступность. Получить выписку можно в любое время через портал госуслуги, в Отделении Соцфонда по Кузбассу или у текущего работодателя.

Безопасность. Данные хранятся в защищённых информационных системах СФР — риск потери или порчи исключён.

Скорость. Оформление пособий, пенсий и других социальных выплат ускоряется за счёт оперативного подтверждения трудового стажа.

Удобство. Не нужно передавать бумажную книжку при смене работы — все изменения вносятся автоматически. Тем, кто впервые устраивается на работу с 2021 года, электронная трудовая книжка оформляется автоматически — без дополнительных заявлений.

«Рост числа электронных трудовых книжек в Кемеровской области показывает, что жители региона ценят современные решения, экономящие время и силы. Мы продолжаем информировать граждан о преимуществах цифрового формата и помогаем работодателям адаптироваться к новым стандартам кадрового учёта», — отметила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области — Кузбассу Людмила Бабичук.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР