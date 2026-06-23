Более 3000 кузбасских семей с начала года улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала

Материнский капитал – одна из самых актуальных мер поддержки родителей с детьми, реализуемых Социальным фондом России в рамках нацпроекта «Семья». Направить средства маткапитала на жилье в 2026 году решили 3 122 кузбасских семьи. На эти цели Отделение СФР по Кемеровской области с начала года перечислило более 2 млрд 140 млн рублей.

Улучшить жилищные условия с помощью материнского капитала можно по нескольким направлениям:

– Приобретение квартиры, дома, части дома или комнаты на первичном или вторичном рынке. Если приобретается жилой дом или его часть (в т.ч. блокированной застройки), необходимо получить заключение комплексной комиссии муниципалитета, что он пригоден для проживания.

– Строительство нового или реконструкция существующего дома. Жилье должно быть оформлено в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей.

– Погашение основного долга и уплата процентов по ипотечному кредиту или займу на приобретение или строительство жилья.

– Использование материнского капитала в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита.

С 2025 года разрешено использовать маткапитал на строительство дома с помощью подрядной организации и счета эскроу. Это делает покупку жилья безопасной.

«Улучшение жилищных условий — это инвестиция в будущее детей и стабильность семьи. Мы видим, что эта мера поддержки действительно работает и помогает решать одну из самых насущных проблем для молодых родителей. Традиционно около 30% кузбасских семей направляют средства материнского капитала на приобретение нового или улучшение уже имеющегося жилья», – пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Напомним, с 1 февраля 2026, после индексации на 5,6%, размер материнского капитала составляет:

728 922 рубля – на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года.

963 243 рубля – при рождении или усыновлении второго ребёнка с 2020 года, если семья ранее не имела права на материнский капитал.

234 321 рубль – на второго ребенка с 2020 года, если уже получали на первого.

Сертификат на материнский капитал оформляется проактивно – после регистрации рождения ребёнка в органах ЗАГС, сведения автоматически поступают в Отделение Социального фонда по Кемеровской области, и электронный сертификат направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуги. Лично обращаться в клиентскую службу регионального Отделения СФР не требуется.

Фото: ОСФР