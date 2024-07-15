Более 400 многодетных мам Кемеровской области вышли на пенсию досрочно в 2024 году

С начала года Отделение Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу назначило страховые пенсии по старости досрочно 443 многодетным мамам. Это 348 мам, имеющие троих детей, 45 мам с четырьмя и 50 – с пятью детьми. Всего в Кузбассе проживают 7 779 многодетных женщин, вышедших на пенсию досрочно.

На заслуженный отдых раньше общеустановленного пенсионного возраста могут выйти женщины, родившие троих и более детей. Если у женщины детей трое, она может выйти на пенсию в 57 лет, мама четверых – в 56, а многодетная мама с пятью и более детьми имеет право выйти на заслуженный отдых в 50 лет. Правом на получение страховой пенсии досрочно обладают также мамы, которые воспитывают усыновленных детей.

Основные условия для назначения досрочной пенсии многодетным матерям в 2024 году:

- воспитание детей до достижения 8 лет;

- не менее 15 лет страхового стажа;

- пенсионный коэффициент 28,2 для выходящих на пенсию в 2024 году;

- отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.

«В страховой стаж засчитываются также периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности. При этом периоды ухода засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и за ними следовали периоды работы, за которые начислялись и уплачивались взносы на обязательное пенсионное страхование», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Заявление для назначения пенсии досрочно можно подать онлайн на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу. Дополнительную информацию можно получить по телефону регионального контакт-центра: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

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