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Более 4,5 тысяч тонн продукции успешно прошли фитосанитарный контроль при ввозе на территорию Кузбасса

За 7 месяцев 2024 года при ввозе на территорию Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Россельхознадзора проконтролировали партии с плодоовощной, зерновой и лесопродукцией общим весом 4 546 тонн. Стоит отметить, что основным импортёром продукции, требующей проведения государственного фитосанитарного контроля, стала Республика Казахстан.

Так, например, в июле 88% объема ввоза, или 623 т, составили партии с плодоовощной продукции казахстанского происхождения — лук репчатый, томаты, арбузы, дыни. Также ввезено 40 т пшеничной муки.
Кроме того, в июле 2024 года из Киргизии импортированы ягоды свежие и лук репчатый общим объемом 41,5 т.

Отсутствие карантинных объектов в продукции стало основанием для оформления 34 актов карантинного фитосанитарного контроля.

Общество
kuzbassnews.ru
06/08/2024
Общество
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