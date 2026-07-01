Более 450 участников СВО из десятков регионов РФ прошли реабилитацию в центре «Топаз» в Кузбассе с начала года

Прошедшие курс лечения бойцы в 90 % случаев отмечают улучшение самочувствия.

За полгода в Центре реабилитации СФР «Топаз» прошли санаторно-курортное лечение и медреабилитацию участники СВО из Кузбасса, Алтайского края, Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа, Забайкалья, Дагестана, Амурской, Московской и Тюменской областей, Сахалина и других субъектов РФ.

Пациентам оказывается комплексная медицинская помощь, в том числе при травмах опорно-двигательного аппарата, повреждениях центральной нервной системы и после оперативного вмешательства. В распоряжении медиков — свыше 700 единиц оборудования, включая роботизированные экзокомплексы и вертикализаторы. В среднем за курс лечения ветеран проходит 168 процедур, включая бальнеотерапию, массаж и аппаратную физиотерапию.

«Вне очереди путевки получают участники СВО — Герои России и лица с инвалидностью I группы. Кроме того, с текущего года ветераны с I группой инвалидности или нуждающиеся в сопровождении по медицинским показаниям могут приезжать в реабилитационные центры Фонда вместе с сопровождающим. Расходы по его проезду, проживанию и питанию также берет на себя Соцфонд», — сообщила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области Людмила Бабичук.

Для получения путевки необходимо подать заявление в региональное отделение СФР. Это можно сделать через портал Госуслуг, лично в клиентской службе фонда или МФЦ, либо через медицинскую организацию, где проводилось лечение. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие показания к санаторно-курортному лечению и реабилитации. При их отсутствии специалисты СФР запросят сведения самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. Заявления рассматриваются в течение двух рабочих дней, после чего гражданин уведомляется о решении через личный кабинет на Госуслугах или по электронной почте.

Также ветеран может выбрать способ оплаты проезда к месту лечения: оформление бесплатных проездных документов или последующую компенсацию расходов.

Участники СВО могут пройти реабилитацию в 12 центрах СФР по всей стране. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 дня раз в год, сроки медицинской реабилитации определяются индивидуально по медицинским показаниям.

Подробную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР