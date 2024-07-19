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Более 5 000 проверок провели сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Кузбасса

В столице региона в Центре лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии были подведены результаты первого полугодия в сфере оборота оружия.

С начала года инспекторы Росгвардии осуществили в регионе 5 152 проверки владельцев арсенала. В результате за различные нарушения изъято 1 301 единица оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности. Росгвардия напоминает, что самым распространённым правонарушением остается неисполнение гражданами установленных сроков продления или постановки оружия на учет. Для продления разрешения владельцам гражданского оружия следует подавать документы в подразделения лицензионно-разрешительной работы не позднее чем за месяц до его окончания.

Кроме этого, были озвучены промежуточные итоги профилактической операции «Оружие». Так, с начала года граждане добровольно выдали правоохранителям 32 единицы незаконного арсенала и свыше 1 200 боеприпасов.

Также инспекторы Росгвардии подчеркивают, что неравнодушные жители Кузбасса могут передать охотничье оружие для нужд СВО. Для этого необходимо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Специалисты ведомства объяснят процедуру и помогут с передачей оружия. Кузбассовцы уже передали 9 единиц оружия, три из которых поступили в спецподразделения Росгвардии.

 

Фото: Рогсвардия

Общество
kuzbassnews.ru
19/07/2024
Общество
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