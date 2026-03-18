Более 5000 кузбассовцев примут участие в первом этапе профилактической операции Росгвардии

В Кузбассе стартовал первый этап ежегодной профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира». В течение недели сотрудники вневедомственной охраны проведут комплекс мероприятий по предупреждению имущественных преступлений

С 16 по 20 марта росгвардейцы организуют информационно-разъяснительную работу в населенных пунктах области. В ходе обходов и личных бесед сотрудники доведут до граждан актуальную оперативную обстановку на территории Кузбасса, а также напомнят о базовых правилах имущественной безопасности. Кроме того, любой из заинтересованных имеет возможность напрямую узнать от сотрудников Росгвардии о трудоустройстве в войсках правопорядка.

Особое внимание будет уделено вопросам защиты жилья в предстоящий период отпусков и дачного сезона. Жителям региона разъяснят необходимость принятия дополнительных мер безопасности и порекомендуют современные технические решения для защиты имущества.

«В ходе профилактической операции сотрудники вневедомственной охраны информируют граждан об оперативной обстановке и рекомендуют оборудовать квартиры и иное имущество охранной сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны Росгвардии. Это позволяет своевременно реагировать на попытки противоправных посягательств и предотвращать кражи», - отметил заместитель начальника отдела технических средств охраны и безопасности Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу подполковник Кирилл Кухтин.

На сегодняшний день под защитой подразделений вневедомственной охраны в Кузбассе находится более 10 000 объектов и свыше 17 500 квартир и иных мест хранения имущества граждан. Современные системы охраны функционируют по цифровым каналам связи и не требуют подключения стационарного телефона.

Подробнее о технических возможностях можно узнать на официальном сайте региональной вневедомственной охраны Росгвардии: 42uvo.rosguard.gov.ru или обратиться в подразделение вневедомственной охраны по месту жительства.

Росгвардия напоминает: своевременное принятие мер безопасности позволяет существенно снизить риск совершения противоправных деяний и обеспечить сохранность имущества.

