Более 5000 жителей Кузбасса прошли лечение в клиниках томского медуниверситета в 2023 год

За медицинской помощью в клиники томского медуниверситета — СибГМУ в 2023 году обратились более 5000 жителей Кузбасса.

«Попала на лечение в клиники СибГМУ в Томске по совету сестры. До этого мне год не могли поставить диагноз, ходила от врача к врачу. Спасибо врачам томского медуниверситета! Обследовали, нашли причину и провели операцию. Теперь чувствую, что живу полной жизнью», — рассказывает пациентка Светлана из Кемерово.

Клиникам СибГМУ уже более 135 лет. В них работали и создавали новые методы лечения советские и российские ученые — настоящие светила медицины. Владимир Тимаков и Сергей Карпов создали вакцину против клещевого энцефалита, Константин Виноградов выявил возбудитель описторхоза, а Алексей Кулябко первый в мире оживил человеческое сердце спустя 20 часов после смерти.

За годы своего существования клиники СибГМУ приумножили опыт поколений врачей, внедрили современные технологии и методы лечения. Всё это вместе с новейшим экспертным оборудованием позволяет оказывать медицинскую помощь на высоком профессиональном уровне.

В клиниках СибГМУ можно пройти лечение и диагностику по 10 направлениям:

• Хирургия;

• Урология;

• Гинекология;

• Эндокринология;

• Неврология;

• Педиатрия;

• Ревматология;

• Терапия;

• Офтальмология;

• Вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО).

Записаться на прием можно онлайн или по телефону единой справочной службы:

8 800 250 54 43.