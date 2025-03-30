Более 60 кузбасских педагогов в сельских населенных пунктах получат выплаты в размере 1 млн рублей

По инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2025 году в России был запущен национальный проект «Молодежь и дети». Он направлен на создание условий, которые помогут молодым людям раскрыть таланты и реализовать свой потенциал.

«В рамках программы «Земский учитель» нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году 11 учителей получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Еще 50 педагогов получат по миллиону рублей в рамках региональной меры поддержки учителей, переехавших на работу в села, поселки или малые города. Также предусмотрены выплаты советникам директоров по воспитанию, педагогам за классное руководство в школах и кураторство групп в колледжах и техникумах. Для педагогов такая мера поддержки — хорошее подспорье в покупке жилья. Для нас — возможность привлекать в малые города и села молодых учителей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

С нового учебного года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в регионе начнет работать уже 12-й кластер — «Транспорт Кузбасса». Его базовой организацией станет Кемеровский профессионально-технический техникум. В структуру кластера войдут семь сетевых колледжей и техникумов. Планируется подготовка специалистов по четырем профессиям и шести специальностям, которые будут востребованы у крупных работодателей, включая «Пассажиравтотранс», Кемеровский машиностроительный завод, СибТрансНавигацию и другие предприятия. В будущем планируется создание кластеров в новых сферах. Так, Кемеровским коммунально-строительным техникумом имени В.И. Заузелкова подана заявка на организацию кластера топливно-энергетического комплекса.

Кузбасс продолжает активно участвовать во всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству. Уже подведены итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы — 2025», с 1 апреля стартуют первые соревнования итогового (межрегионального) чемпионата. С 14 по 18 апреля на площадках кузбасских колледжей и техникумов пройдет региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В мероприятии примут участие более 500 человек в возрастных категориях «школьник», «студент» и «специалист».

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. В июне в Кузбассе пройдет областной слет поисковых объединений «Наследники Победы». Его участниками станут 120 ребят. Для них будет организована образовательная программа по курсу «Школа молодого поисковика». В сентябре пройдет военно-спортивная игра «Юный защитник», в которой примут участие 300 человек.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса