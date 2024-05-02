Более 600 страхователей ежегодно обращается в Кузбасское Отделение СФР с заявлениями о финансовом обеспечении предупредительных мер

Каждый работодатель Кузбасса, перечисляющий взносы в Социальный фонд России, имеет возможность компенсировать расходы на мероприятия по охране труда за счет средств обязательного социального страхования. Для этого нужно подать заявление и необходимые документы в Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу до 1 августа 2024 года. Таким инструментом каждый год пользуются более 600 работодателей региона.

Работодатели могут направить на предупредительные меры по охране труда до 20% сумм страховых взносов, начисленных им за прошедший календарный год. Объем средств может быть увеличен до 30 % при условии их направления на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

Деньги страхователи могут направить на приобретение средств индивидуальной защиты, приборов, предназначенных как для обеспечения безопасности работников, так и для проведения обучения по вопросам безопасного ведения работ; на осуществление обязательных периодических медицинских осмотров работников; санаторно-курортное лечение работающих на вредных и опасных производствах, а также работников предпенсионного возраста, и т.д.

На момент подачи заявления у работодателя не должно быть задолженностей по уплате страховых взносов и непогашенных пеней и штрафов. Подать заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер в ОСФР по месту регистрации можно следующими способами:

- на личном приеме, почтовым отправлением, через МФЦ — в форме документа на бумажном носителе;

- через единый портал госуслуг — в электронной форме.

Чтобы иметь возможность внести исправления и устранить недочеты, региональное ОСФР рекомендует подавать документы заблаговременно.

С начала года более 40 работодателей Кузбасса уже подали в региональное ОСФР заявления на финансирование мероприятий по охране труда. Всего на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в 2024 году в бюджете регионального ОСФР заложено более 1,8 млрд рублей.

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