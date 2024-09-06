Более 730 тысяч рублей налогов и штрафных санкций не заплатил в бюджет бывший предприниматель из Кузбасса

Требования налоговиков бывший мариинский предприниматель игнорировал, в связи с чем Федеральной налоговой службе пришлось идти в суд с требованием взыскания крупной налоговой задолженности, полученной с дохода от продажи недвижимости…

Житель Мариинска ранее более 17 лет состоял на учёте в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Но во второй половине 2019 года прекратил предпринимательскую деятельность. Позже специалисты Федеральной налоговой службы установили, что в конце 2020 года мужчина реализовал объект недвижимого имущества кадастровой стоимостью около 7,5 миллионов рублей. Цена сделки составила 100 тысяч рублей.

В связи с тем, что кадастровая стоимость проданного объекта недвижимости, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, превышает доходы мариинца от продажи этого объекта, то он должен был указать сумму полученного дохода от продажи в размере более 5 миллионов рублей.

Таким образом, по мнению Федеральной налоговой службы, сумма НДФЛ, подлежащая уплате мариинцем в бюджет, составила около 600 тысяч рублей. Также в связи с тем, что должник не оплатил своевременно налог, ему была начислена пеня более 50 тысяч рублей. Был привлечён он и к налоговой ответственности в виде штрафов в общей сумме около 83 тысяч рублей. Всего у мариинца накопился долг перед бюджетом в сумме 733 тысячи рублей.

Требование об уплате налога мариинец проигнорировал, поэтому Федеральная налоговая служба обратилась в суд с требованием взыскания всех невыплаченных сумм.

Налогоплательщик в судебное заседание не явился, но представил в суд возражения, считая требования налоговой службы неправомерными.

Однако доводы ответчика, представленные в возражениях, были отклонены судом, а доводы Федеральной налоговой службы с представленными доказательствами убедили суд в законности заявленных требований.

Мариинский городской суд Кемеровской области вынес решение о взыскании с 84-летнего мариинца всей налоговой задолженности, а также государственной пошлины. Итоговая сумма составила около 745 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинской городской суд