Более 90% продукции, успешно прошедшей фитосанитарный контроль на территории Кузбасса, поступило из стран Таможенного Союза

За 9 месяцев 2024 года при ввозе на территорию Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Россельхознадзора проконтролировали партии с подкарантинной продукцией общим весом 6 341 т.

Так, из Республики Казахстан ввезено 5 760 т продукции, номенклатуру которой составили лук репчатый, томаты, редька, морковь, капуста, арбузы, дыни, семена подсолнечника, мука пшеничная. Стоит отметить, что за аналогичный период 2023 года импорт пшеничной муки в Кузбасс не осуществлялся, а в 2024 году ввезено 277 т.

Кроме того, из Киргизии импортирована 371,5 т продукции (ягоды свежие, перец, сливы, персики, груши, лук репчатый и т.д.).

Еще 210 т подкарантинной продукции поступило на склад временного хранения – это партии с луком-севком из Франции.

Отсутствие карантинных объектов в поступившей продукции стало основанием для оформления 291 акта карантинного фитосанитарного контроля.