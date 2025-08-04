Более 97 тысяч кузбассовцев получают набор социальных услуг полностью или частично в натуральном виде

Гражданам, имеющим право на федеральные льготы, Отделение СФР по Кузбассу устанавливает ежемесячную денежную выплату, которая включает в свой состав набор социальных услуг (НСУ). НСУ предоставляется в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Сегодня в Кузбассе полностью в натуральном виде эту услугу получают 59 тысяч жителей.

НСУ в натуральной форме включает:

- лекарства и медицинские изделия по рецептам (1331,30 рубля в денежном эквиваленте),

- санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям (205,95 рубля),

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения (191,21 рубля).

Льготник может выбрать, в какой форме он предпочитает получать НСУ. При этом он может заменить денежным эквивалентом все услуги или только их часть. В 2025 году стоимость НСУ составляет 1728,46 рубля. Эта сумма перечисляется в составе ежемесячной денежной выплаты и ежегодно индексируется. Размер денежного эквивалента не означает, что льготы в натуральном виде будут предоставлены на такую же сумму. Услуги будут оказаны в том объеме, который необходим гражданину.

Менять форму получения социальных услуг можно ежегодно. Если порядок получения набора соцуслуг устраивает получателя, и он не планирует ее менять, подавать заявление не нужно.

«Набор соцуслуг устанавливается с ежемесячной денежной выплатой беззаявительно. Граждане с инвалидностью изначально получают НСУ в натуральной форме, ветераны боевых действий и лица, пострадавшие от радиации, — в денежном эквиваленте. Жители области, желающие изменить форму получения НСУ, могут до 1 октября 2025 года подать заявление в Отделение СФР по Кузбассу. Сделать это можно онлайн на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе регионального Отделения Соцфонда или в МФЦ. Заявление будет действовать с 1 января 2026 года», – пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Право на набор социальных услуг имеют льготные категории граждан, которые получают ежемесячную денежную выплату: ветераны Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие от радиации, дети и взрослые с инвалидностью, бывшие узники фашизма, лица, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», ветераны боевых действий и другие категории граждан.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться за консультацией к специалистам Отделения СФР по Кузбассу по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01.

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