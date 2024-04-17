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Более четырёх лет проведёт в колонии 36-летний житель Кузбасса за избиение своей 48-летней сожительницы

Причиной для избиения женщины послужила ревность, возникшая после того, как подсудимый возле магазина увидел сожительницу, разговаривающую с молодым мужчиной – сыном её подруги.

Из материалов двух уголовных дел следует, что прошлым летом 36-летний ранее неоднократно судимый житель Мариинска, проезжая на автомобиле со своим работодателем, увидел у магазина свою сожительницу, которая разговаривала с незнакомым ему парнем. Это разозлило подсудимого, так как он сразу решил, что сожительница ему изменяет. Вернувшись домой поздно вечером в состоянии алкогольного опьянения, он стал предъявлять сожительнице претензии по этому поводу. Не желая слушать объяснения о том, что у магазина она разговаривала с сыном своей подруги, подсудимый нанёс ей кулаком два удара в левую сторону грудной клетки. От боли женщине стало трудно дышать, и она ушла в другую комнату, усевшись в кресло. За то, что она не дослушала подсудимого и ушла, тот нанёс ей ещё несколько ударов по ногам и в плечо. Сожительница после этого легла на кровать и пожаловалась на боль и затруднение дыхания по возможной причине перелома ребра. Лишь после этого подсудимый вызвал скорую медицинскую помощь.

Позже экспертиза установит у потерпевшей закрытую травму грудной клетки в виде перелома трёх рёбер и образования пневмоторакса, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. При этом подкожные кровоизлияния верхних и нижних конечностей вред здоровью за собой не повлекли.

А через два месяца после случившегося он в ходе ссоры ударил своего знакомого в лицо, причинив ему кровоподтёк лица и кровоизлияние в белочную оболочку глаза.

Итог: два возбуждённых уголовных дела. Одно по факту причинения тяжкого вреда здоровью сожительницы, а второе – по фактам причинения побоев сожительнице и своему знакомому. Следует отметить, что преступления были совершены подсудимым в период условного осуждения по ранее постановленному приговору за кражу.

В результате суд отменил условное осуждение и, учитывая рецидив преступлений, назначил итоговое наказание в виде четырёх лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осуждённый взят под стражу в зале суда.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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