Более тысячи уникальных артефактов обнаружили кузбасские палеонтологи на территории Шестаковского комплекса

В ходе XII сезона палеонтологических экспедиций на территории Шестаковского комплекса специалисты Кузбасского государственного краеведческого музея нашли сразу несколько уникальных находок. Среди них — фрагменты костей крупного растительноядного динозавра.

Уникальные фрагменты костей, принадлежавшие крупному растительноядному динозавру, были обнаружены в блоке песчаника в Шестаково-1 на участке Малого яра. Предварительный анализ показал, что костные остатки могут принадлежать стегозавру или завроподу.



Также на Шестаково-1 был найден достаточно крупный хвостовой позвонок панцирного динозавра. Ученые установили, что он принадлежит крупному динозавру анкилозавру. Сейчас ведется работа по определению видовой принадлежности фрагментов костей, в которой участвуют ведущие палеонтологи страны.

Помимо мониторинга на местонахождении были проведены работы методом промывки. Специалисты обработали более 700 кг породы. В результате среди прочего ископаемого материала обнаружены зубы хищных и растительноядных динозавров, крокодилообразных рептилий, млекопитающих, зубная кость саламандры, отдельные кости черепа малоизученных некрупных позвоночных (хористодер).



За два месяца экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея провел значительную научно-исследовательскую работу на ключевых местонахождениях Шестаковского комплекса: Шестаково-3, Шестаково-4, Шестаково-1 и Кочегур.



На местонахождении Шестаково-3 ученые обнаружили скопление костей скелета пситтакозавра сибирского — фрагменты костей конечностей и хвостовые позвонки.



Сезон палеонтологических исследований на Шестаковском комплексе продолжится до конца сентября.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса