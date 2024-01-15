Больницы Новокузнецка получили современное медоборудование на 127,5 млн рублей

В Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29 им. А.А. Луцика пришел новый отечественный рентген-аппарат стоимостью 27,5 млн рублей — по нацпроекту «Здравоохранение». А в городскую больницу № 1 им. Г.П. Курбатова по региональной программе «Развитие здравоохранения Кузбасса» доставлено 8 единиц техники общей стоимостью более 100 млн рублей.

В амбулаторно-травматологическом отделении НГКБ № 29 появился стационарный цифровой рентгеновский аппарат «ТелеКоРД-МТ-Плюс» российского производства.

В эндоскопическом отделении НГКБ № 1 им. Курбатова появилась цифровая мобильная рентгенхирургическая система, которая поможет снизить лучевую нагрузку на пациента и повысить качество снимков.



«Введение в эксплуатацию новейшего оборудования позволяет более качественно и безопасно контролировать все этапы проведения операций, а также в два раза сокращает время их выполнения», — отметил директор клиники эндоскопических методов диагностики и лечения больницы НГКБ № 1 Антон Леонтьев.



Также в нейрохирургическое отделение и операционный блок травматологического отделения закупили два мобильных рентгеновских аппарата С-дуга. Оборудование может использоваться для проведения высокотехнологичных операций. Дуга аппарата вращается вокруг пациента и делает снимки с разных ракурсов, при этом пациента не нужно поворачивать.



«Существует целый спектр операций, которые просто невозможно провести без использования С-дуги. Например, операции при травмах шейного, поясничного отделов», — говорит заведующий нейрохирургическим отделением НГКБ №1 Ростислав Лысенко.



Также в отделение поступил операционный стол с полным комплектом оборудования для нейрохирургических операций. Он позволяет безопасно расположить пациента в удобном для нейрохирурга положении.



Кроме того, в отделении теперь есть современная коагуляционная установка. Аппарат предназначен для остановки кровотечения в процессе операций, применяется во время хирургических манипуляций и когда необходимо безопасно и быстро устранить кровотечение.



Многофункциональными операционными столами оснащены также оперблоки оториноларингологического, гинекологического и хирургического отделений НГКБ № 1. Такой стол может быть легко переоборудован в несколько положений, что обеспечивает удобство при проведении операций. В числе преимуществ — электрический привод и одновременное перемещение различных секций.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса