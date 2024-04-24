Самыми опасными вредителями хвойного леса считаются крупные черные жуки рода Monochamus или черные усачи, среди которых большую роль в истреблении леса играет большой черный еловый усач. Опасный технический вредитель хвойной древесины, включен в список карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории стран Евразийского экономического союза. Многообразное семейство жуков, по численности видов занимающее в мире насекомых пятое место. Свое имя семейство получило благодаря необыкновенным усам, порой в два – четыре раза превышающим длину тела насекомого. Из 26000 видов на территории России обитает всего 583.

Черные еловые усачи относится к вторичным вредителям леса. Жуки данного вида повреждают древесину елей, пихт, лиственниц, все лесоматериалы из сосны. Но и лиственные деревья они не обходят стороной. На березах, клёнах, вязах, а также липах и осинах взрослые жуки проходят стадию дополнительного питания. Наибольший вред лесоматериалам наносят личинки. Основная кормовая база усачей — отмирающие деревья. На вырубках они обильно размножаются в порубочных остатках и часто откладывают свои яйца на срубленные стволы и в пиломатериалы. Пострадавшие доски и брёвна теряют свои технические характеристики. Деятельность этих вредителей активизирует плесневые процессы и при серьёзном заражении древесина попросту разрушается. Черные еловые усачи рода Monochamus могут являться переносчиками сосновой стволовой нематоды — опасного карантинного объекта, вызывающего в местах своего распространения массовую гибель хвойных лесов.

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в лесных массивах республики ежегодно проводится карантинный фитосанитарный мониторинг с применением феромонных ловушек.

Управление Россельхознадзора напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющим заготовку, хранение и реализацию древесины, что при выявлении карантинных объектов или признаков, указывающих на их наличие, необходимо проинформировать об этом Управление Россельхознадзора по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100 тел. (3902) 22-55-73, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А, тел. (39422) 6-65-79, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева 2Б, тел. (3842) 36-15-80.