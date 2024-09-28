Большой семейный фестиваль волонтеров состоялся в Кемерове

В Кузбасском центре дополнительного образования собрались семейные команды со всей Кемеровской области. Фестиваль «PROдобрЯшки» направлен на популяризацию семейного волонтерства, вовлечение семьи в активную общественную и социальную деятельность.

Участники фестиваля посетили различные образовательные площадки и мастер-классы. Здесь каждый смог более подробно узнать о направлениях волонтерства. Так здесь были представлены темы, посвященные экологии, помощи животным, социальному обслуживанию и многое другое.

Родители, дети и добровольцы обменялись опытом и идеями. Семейные команды приняли участие в квест-игре. На каждой станции выполняли задания и зарабатывали баллы.

Тяжинский муниципальный округ представляла команда центра дополнительного образования поселка Тяжинский «ДВИЖ», семья Дюбиковых. Третьим участником команды стала учащаяся центра Эвелина Волоскова. Ирина Анатольевна Дюбикова уже 20 лет работает в центре. Это педагог с большим опытом и активной жизненной позицией. Таким же активным и неравнодушным к проблемам окружающих растет ее сын Владимир. Владимир и Эвелина – активисты движения Первых. Команда стала лауреатом фестиваля и получила ценный подарок.