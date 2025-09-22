Будущие росгвардейцы посетили отряд спецназа «Кузбасс»

Воспитанники классов Росгвардии кемеровской школы № 74 посетили отряд специального назначения «Кузбасс». Для ребят провели экскурсию по территории легендарного подразделения, познакомили с его историей и боевыми традициями.

Юные гости почтили память у памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому – одному из основателей отечественных органов госбезопасности. Его принципы железной воли, преданности делу и верности присяге и сегодня служат нравственным ориентиром для современных воинов Росгвардии.

Во время экскурсии школьники побывали в расположении, узнали о быте спецназовцев, посетили часовню, а также святое место для каждого бойца – койку военнослужащего, символизирующую память о погибших бойцах отряда. Особое впечатление на ребят произвёл уникальный музей, расположенный на территории части. Его экспозиция хранит артефакты разных эпох, среди которых есть и трофеи специальной военной операции.

Такие встречи помогают будущим защитникам Родины глубже понять ценности воинской службы, уважать боевые традиции и воспитывают чувство патриотизма и гордости за свою страну.

Фото: Росгвардия