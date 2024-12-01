Будущие выпускники кемеровской школы узнали от росгвардейцев, как стать защитником Родины

В Кемерове офицеры Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу майор Александр Кискин и лейтенант Виталий Мальцев встретились с учащимися школы № 14, где рассказали старшеклассникам о возможностях службы в войсках национальной гвардии России.

Майор Кискин уделил внимание Военной Академии войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенной в Санкт-Петербурге. Офицер предложил выпускникам поступать на факультет военно-политической работы, получив новый опыт и возможность карьерного роста в дальнейшем. Для наглядности были продемонстрированы видеоролики о буднях курсантов вуза.

Подробно разъяснил условия поступления в ведомственные высшие учебные заведения Росгвардии лейтенант Виталий Мальцев. По его словам, получить высшее военное образование можно не только в Санкт-Петербурге, но и в Саратове, Перми и Новосибирске.

«Изъявившим желание выпускникам 11 классов мы окажем необходимую методическую помощь для поступления», — отметил лейтенант Виталий Мальцев.

Он также подробно рассказал о конкурсной основе поступления, особенностях учебы и быта в военных вузах. По окончании пятилетнего обучения выпускникам присваивается звание лейтенанта, что открывает путь к службе на руководящих офицерских должностях в Росгвардии.

Фото: Росгвардия