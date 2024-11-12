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Центр семейного досуга открылся в поселке Итатский Тяжинского округа

Здесь установлено спортивное оборудование. Групповые занятия организованы для детей, их родителей и представителей старшего поколения. С открытием центра собравшихся поздравили председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и начальник Итатского теротдела Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Евгений Юрьевич Конопелькин.
Настоятель храма святителя Николая протоиерей Алексей Чертков отметил, что благодаря центру семейного досуга родители смогут больше времени проводить с детьми. Развитие ребят будет только эффективнее, если будет организован разнообразный досуг.
Специалист Итатского городского Дома культуры Анна Геннадьевна Лиферова рассказала присутствующим о запланированных совместных мероприятиях. Это различные спортивные, развлекательные, информационно-познавательные программы, направленные на сплочение семьи и популяризацию здорового образа жизни.
Работа центра семейного досуга, это только одно из направлений социального проекта «Современная семья – дружная и активная» храма святителя Николая поддержанного Фондом президентских грантов. Так были проведены семейная эстафета «Дружная семья» и семейный сплав по реке Кия «Вместе по жизни». Команда социального проекта продолжает начатую работу.

Фото: Итатский ГДК Тяжинского МО

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/11/2024
Общество
Тяжин
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