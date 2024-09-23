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Центр здоровья — что здесь делают?

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова приглашают пройти  бесплатное оследование в центр здоровья. 

Для тех, кто здесь не был! Специалисты рассказывают, что это специализированное медицинское учреждение, созданное для профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни.
В центре здоровья можно пройти исследования, например, ссдтькровь на сахар, измерить артериальное, внутриглазноедавление, рост, вес, получить рекомендации врача для повышения качества жизни и сохранения здоровья.

В Центре можно получить помощь по отказу от вредных привычек, рекомендации по коррекции питания, двигательной активности.

"Проводимые исследования позволяют оценить уровень психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, а также оценить риски развития возможных заболеваний. Каждому пациенту оформляется карта или паспорт здоровья, куда вносятся результаты обследования и рекомендации здорового образа жизни", - рассказывает врач-терапевт центра здоровья НГКБ № 1 Татьяна Еремченко. 

Адрес центра здоровья НГКБ № 1: ул. Хитарова, 32 (поликлиника N 9, 3-й этаж),  74-70-50.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/09/2024
Здоровье
Новокузнецк
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