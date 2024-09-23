Центр здоровья — что здесь делают?

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова приглашают пройти бесплатное оследование в центр здоровья.

Для тех, кто здесь не был! Специалисты рассказывают, что это специализированное медицинское учреждение, созданное для профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни.

В центре здоровья можно пройти исследования, например, ссдтькровь на сахар, измерить артериальное, внутриглазноедавление, рост, вес, получить рекомендации врача для повышения качества жизни и сохранения здоровья.

В Центре можно получить помощь по отказу от вредных привычек, рекомендации по коррекции питания, двигательной активности.

"Проводимые исследования позволяют оценить уровень психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, а также оценить риски развития возможных заболеваний. Каждому пациенту оформляется карта или паспорт здоровья, куда вносятся результаты обследования и рекомендации здорового образа жизни", - рассказывает врач-терапевт центра здоровья НГКБ № 1 Татьяна Еремченко.

Адрес центра здоровья НГКБ № 1: ул. Хитарова, 32 (поликлиника N 9, 3-й этаж), 74-70-50.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).