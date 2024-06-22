Час патриотизма «Тот самый первый день войны» прошел в Тяжине

В Тяжинской детской библиотеке воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних узнали о драматических событиях 22 июня 1941 года, вспомнили о героизме советских людей, сражавшихся за свою Родину.

Прозвучали стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Самобытная поэтесса из Тяжинского округа Ирина Юхатова познакомила гостей со своим творчеством. Прочитала ребятам стихи о войне собственного сочинения.

Память тех, кто пал на полях сражений, отстаивая свободу и независимость Отечества, почтили минутой молчания.