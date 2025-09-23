Чем отличаются диспансеризация и профилактический медицинский осмотр

Основная цель профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения- раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности (сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания), а также выявление основных факторов риска их развития.

Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Рычагова рассказала, чем диспансеризация отличается от профилактического медицинского осмотра.

Профилактический медицинский осмотр – это базовые обследования, приводящиеся в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска в целях определения группы здоровья. Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы, в первую очередь - онкологический скрининг.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно как в качестве самостоятельного мероприятия, так и в рамках диспансеризации или диспансерного наблюдения. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно иежегодно в возрасте 40 лет и старше. Первый этап диспансеризации определенных групп взрослого населения имеет блок онкологических скринингов, объем которых и частота проведения определены возрастом и полом пациента. Задачей диспансеризации является выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях (1-2 стадия). Предлагаемые исследования в рамках скрининга направлены на раннее выявление злокачественных новообразований по тем группам заболеваний, которые являются наиболее распространенными в определенном возрасте.

По результатам профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определяется группа здоровья, вырабатываются рекомендации индивидуально для каждого пациента, включая коррекцию факторов риска, назначение лечения и направление на дообследование при наличии показаний. Если диагноз подтвердится, то врач ставит пациента на диспансерное наблюдение.

Диспансерное наблюдение — это периодическое проведение необходимых обследований, врачебных осмотров, консультаций специалистов лицам, страдающим хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.

Диспансеризация проводится бесплатно по месту прикрепления полиса ОМС в поликлинике, а также в офисе врача общей практики, ФАПе, по месту работы или учебы.

