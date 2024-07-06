Чемпионат Кузбасса по пауэрлифтингу состоялся в городе Кемерово

Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Анны Александровны Ракитской. Юлия Павлова заняла первое место в весовой категории до 47 кг, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

В соревнованиях по жиму классическому среди девушек и юношей, юниоров и юниорок Юлия Павлова на первом месте в весовой категории до 52 кг, с результатом 40 кг. Дмитрий Дячек занял первое место в весовой категории до 66 кг с результатом 95 кг. Александр Кутерин вышел на первое место в весовой категории до 74 кг с результатом 115 кг. Дмитрий Василенко на втором месте в весовой категории до 74 кг с результатом 95 кг.