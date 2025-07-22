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Чемпионат по служебно-боевой стрельбе Сибирского округа Росгвардии завершился победой кузбасских стрелков

В Новосибирской области завершился чемпионат по служебно-боевой стрельбе среди сотрудников и военнослужащих специальных подразделений Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Команда Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу одержала безоговорочную победу.

В чемпионате приняли участие 13 команд, представлявших СОБР и ОМОН территориальных управлений, а также военнослужащих из подразделений специального назначения воинских частей и соединений округа. В течение двух дней участники демонстрировали свои навыки в выполнении упражнений стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова на различных дистанциях, как в индивидуальном зачете, так и в составе команд.

Завершающим и наиболее напряжённым этапом турнира стала командная эстафета, где от участников требовалась максимальная слаженность, физическая выносливость и точность огня.

По сумме всех этапов первое место заняли кузбасские росгвардейцы, уверенно опередив конкурентов. Вторую позицию заняла сборная команда из Республики Алтай, а третьими стали представители северского соединения Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
22/07/2025
Спорт
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