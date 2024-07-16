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Через два месяца вступят в силу изменения в ветеринарно-санитарные требования для ввоза домашних животных в страны Евросоюза

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание владельцев домашних животных, планирующих путешествие в страны Европейского союза, на изменение ветеринарно-санитарных требований для ввоза питомцев на территорию ЕС.

Так, с 16 сентября 2024 года в связи с принятием Исполнительного регламента комиссии Европейского союза (ЕС) 2024/1130 от 19 апреля 2024 года ввоз собак, кошек и хорьков из России в страны ЕС будет возможен только при проведении лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства.

По сообщению Россельхознадзора перед Европейским союзом ведомством подтверждена возможность проведения исследований в двух лабораториях: Ветеринарном центре ФГБУ «ВГНКИ» в Москве и Лабораторно-диагностическом центре ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимире.

Общество
kuzbassnews.ru
16/07/2024
Общество
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