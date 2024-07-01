Через два месяца вступят в силу новые ветеринарные правила содержания лошадей, предусматривающие обязательный учёт и маркировку

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают, что приказом Минсельхоза России от 26.12.2023 №939 утверждены «Ветеринарные правила содержания лошадей в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования» (далее – Ветеринарные правила), большинство пунктов которых вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Однако некоторые — это пункты 6, 52–54 — начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Разработанный отраслевым ведомством документ устанавливает требования к условиям содержания лошадей, мероприятиям по карантированию животных, профилактике их заболеваний и диагностическим исследованиям, а также требования к поению и кормлению животных, складированию навоза, выгулу лошадей и нормы площади. Кроме того, он регламентирует требования к обустройству животноводческих помещений и пастбищ, а также допустимые нормы расстояния от Хозяйства, где содержат лошадей, до границ соседнего участка. При этом Хозяйством считается организация или личное подобное хозяйство, где содержится до 150 голов лошадей, а на предприятиях поголовье начинается от 150 животных. Въезд на территорию, где содержатся лошади, должен быть оборудован дезинфекционным барьером, а сама территория должна быть огорожена во избежание проникновения диких животных, которые могут быть источником опасных болезней.

В Ветеринарных правилах указано и расстояние, которое должно отделять конюшню от жилых зданий. Так, если собственник содержит две лошади, то расстояние до соседнего участка должно быть не менее 3 метров, а если 150 лошадей – то уже 100 метров.

Если лошадей содержат в одном хозяйстве с другими животными (коровами, свиньями, овцами, козами), то для каждого вида должны быть предусмотрены изолированные помещения. Размещение лошадей в здании, в котором содержатся птицы, не допускается. Важно помнить, что хозяйствующие субъекты, содержащие лошадей, в срок до 1 сентября 2024 года должны промаркировать и поставить их на учёт, предоставив необходимые сведения для внесения в компонент ФГИС «ВетИС» — Хорриот. Исключение составляют личные подсобные хозяйства, у которых срок постановки на учёт установлен до 1 марта 2025 года.