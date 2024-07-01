Через два месяца вступят в силу правила маркировки лекарственных препаратов и кормов для животных

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормов для животных, что с 1 сентября 2024 года вступают в силу правила маркировки лекарственных препаратов и кормов для животных, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2024 года №675.

Документ устанавливает порядок нанесения маркировки на лекарственные препараты, требования к участникам их оборота, порядок информационного обмена участников оборота с информационной системой мониторинга, характеристики средства идентификации, а также порядок представления участниками оборота сведений в информационную систему мониторинга о вводе в оборот, об обороте и о выводе из оборота лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

В свою очередь, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2024 №674 утверждены Правила маркировки упакованных в потребительскую упаковку кормов для животных средствами идентификации, которыми определен порядок нанесения маркировки на конкретные виды кормов, требования к участникам оборота указанных видов товаров, порядок информационного обмена участников оборота с информационной системой мониторинга, характеристики средства идентификации, а также порядок представления участниками оборота сведений в информационную систему мониторинга о вводе в оборот, об обороте и о выводе из оборота кормов.

Согласно данному постановлению, с 1 октября 2024 года нанесение кодов маркировки станет обязательным в отношении сухих кормов, с 1 марта 2025 года — в отношении влажных кормов для животных.

Участники оборота товаров регистрируются в Системе «Честный ЗНАК», начиная с 1 сентября 2024 года, но не позднее 7 календарных дней со дня возникновения необходимости осуществления деятельности, связанной с вводом в оборот, оборотом, выводом из оборота товаров.

Оператором информационной системы мониторинга маркировки товаров определено ООО «Оператор-ЦРПТ», на официальном сайте которого по адресу https://честныйзнак.рф/business/projects/veterinary_products/partners/ можно ознакомиться с информацией о маркировке лекарственных препаратов для ветеринарного применения, а по адресу https://честныйзнак.рф/business/projects/pet_food/ — с информацией о маркировке кормов для животных.

С информацией о горячей линии для помощи в поиске расходных материалов, а также с контактами информационного центра и технической поддержки можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Оператор — ЦРПТ» по адресу https://честныйзнак.рф//kontakty/.