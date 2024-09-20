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Читальный зал в стиле ретро открылся в Тяжине

В рамках празднования 100-летия Тяжинского района в читальном зале «Листая страницы районки» специалисты библиотеки имени Н. И. Масалова представили вниманию читателей копии номеров районной газеты с 1934 по 2019 годы.
Районка несколько раз меняла название – «За шесть условий», «За сталинский урожай», «Призыв». При этом неизменными оставались информативность и актуальность материалов. На страницах районной газеты всегда особое место занимали рассказы о людях и трудовых достижениях.
Необычный читальный зал будет действовать в библиотеке до 30 ноября.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/09/2024
Культура
Тяжин
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